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В Бурятии разыграют кубок по гиревому спорту

В Бурятии разыграют кубок по гиревому спорту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования пройдут в Заиграевском районе

26 марта в посёлке Онохой состоится кубок Бурятии по гиревому спорту среди мужчин и женщин. Соревнования проведут в центре гиревого спорта.

Турнир пройдёт в классическом двоеборье у мужчин и в упражнении рывок у женщин. Среди мужчин с гирями 32 кг и 24 кг в весовых категориях 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, 95 кг, свыше 95 кг. Среди женщин с гирями 24 кг и 16 кг в весовых категориях 58 кг, 63 кг, 68 кг, свыше 68 кг. Среди ветеранов-мужчин с гирями 24 кг в возрастных категориях 40-50 лет (абсолютное первенство), 50-60 лет (абсолютное первенство), с гирями 16 кг – старше 60 лет (абсолютное первенство). Среди ветеранов-женщин с гирей 16 кг в возрастных категориях 40-50 лет (абсолютное первенство), с гирей 18 кг – 50-60 лет (абсолютное первенство), с гирей 8 кг – старше 60 лет (абсолютное первенство). Для ветеранов возможен двойной зачёт (мужчины – 24 кг, женщины – 16 кг). Также состоится командная эстафета (ДЦ): среди мужчин – 4 человека по 3 минуты (гири 24 кг), среди женщин – 4 человека по 3 минуты (гири 16 кг).

Взвешивание участников пройдёт с 8:30 до 9:30. Торжественное открытие и начало соревнований стартуют в 10:30.

Победители в личном первенстве награждаются кубками, дипломами и медалями. Призёры – дипломами и медалями. Команды победители в эстафете награждаются кубками, дипломами и медалями. Абсолютные победители награждаются кубком абсолютного победителя. Об этом говорится в положении о соревнованиях.

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Бурятия кубок Бурятии гиревой спорт спорт Заиграевский район

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