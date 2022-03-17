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В Бурятии стал известен звёздный гость «Байкальской рыбалки»

В Бурятии стал известен звёздный гость «Байкальской рыбалки»
Общество, 
 Актёр Андрей Соколов - фанат рыбалки

Организаторы «Байкальской рыбалки-2022» (0+) анонсировали приезд на фестиваль в село Турка Прибайкальского района народного артиста России Андрея Соколова.

Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, телеведущий, общественный деятель известен зрителям по фильмам «Маленькая Вера», «Невеста из Парижа», «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя», «Адвокат», «Близнецы» и другим кинолентам.

- Сердцеед, спортсмен, охотник и рыбак - Андрей Соколов! Встретимся на «Байкальской рыбалке-2022», в селе Турка, Байкальская гавань 25-26 марта, - подписали организаторы фестиваля в своём аккаунте в соцсети, видеопост с приглашением от актёра.

Как сообщал ранее «Байкал-Daily», ежегодный республиканский фестиваль по подлёдной рыбалке является одним из самых массовых в России. В этом году главным призом станет новенькая «Тойота Камри» перламутрового цвета. За второе место подарят квадроцикл. Также организаторы подготовили другие солидные призы.

В 2021 году звёздным гостем «Байкальской рыбалки» был актёр Дмитрий Дюжев. В 2020-м фестиваль не проводился из-за ковидных ограничений. В 2019-м приезжал народный артист России Алексей Булдаков, исполнитель роли генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты». Это был его один из последних выходов на публику – вскоре актёр скончался. Также в том году «Байкальскую рыбалку» посещала певица Анна Семенович.

Байкальская рыбалка

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