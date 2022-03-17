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На улицах Улан-Удэ «рекламируют» бездомных собак

На улицах Улан-Удэ «рекламируют» бездомных собак
Общество,  Фото:предоставлено комитетом городского хозяйства
На щитах и видеоэкранах – собаки из приюта

На улицах Улан-Удэ появилась социальная реклама. На баннерах и видеоэкранах изображены подопечные приютов для собак с контактными данными. Мэрия вместе с зоозащитниками хотят обратить внимание людей на брошенных бездомных животных, которых можно забрать из приютов.


В пресс-службе комитета городского хозяйства сообщают, что всего в Улан-Удэ, по данным на 15 марта, в приютах содержатся 1056 собак. Все они здоровы, стерилизованы, привиты и хотят обрести новый дом. С начала года 280 отловленных собак переданы новым владельцам.

- Комплексная работа по обращению с животными без владельцев идёт по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. С начала холодного периода комитетом городского хозяйства и администрациями районов усилена работа по предотвращению нападений на людей: в каждом районе города созданы оперштабы, вайбер-чаты для заявок на отлов, - отметили в комитете городского хозяйства.

Проходят массовые рейды по всем микрорайонам города – в частном секторе только за год провели около 20 таких выездов. Ветеринары, отловщики, сотрудники районных администраций регистрируют и вакцинируют хозяйских животных, отлавливают бездомных собак, объясняют горожанам правила содержания животных.

Инициатива властей Улан-Удэ по внесению изменений в федеральный закон №498 «Об ответственном обращении с животными» поддержана главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Сейчас идёт работа по созданию проектной команды юристов из комитетов городского хозяйства городов Сибири и Дальнего Востока.

– Мы обобщили предложения всех городов, испытывающих затруднения при реализации этого закона. В рамках Ассоциации сибирских и дальневосточных городов идёт работа по созданию законопроекта о внесении изменений в федеральный закон № 498. Многие регионы заявляли о необходимости этого, однако работа никем не была проведена. Ориентировочный срок разработки комплекта документов – июль 2022 г., – отметил председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев.

Горожане могут забрать понравившуюся собаку. Для этого нужно позвонить по одному из телефонов:

8-983-429-33-45 – приют «Право на жизнь»;
8-9021-621-999 – приют ООО Ананда;
8-902 459 62 99 – приют ООО ЦАСС.
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