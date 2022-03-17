В Иркутской области восстановят лес на 134,5 тыс. га

Потребность в посадочном материале для региона составит 21,8 млн сеянцев



16 марта в Иркутской области прошло совещание по вопросу лесовосстановления на землях лесного фонда региона. По словам министра лесного комплекса области Владимира Читоркина, в текущем году лесовосстановление и лесоразведение запланировано на площади 134,5 тыс. га. По отношению к площади вырубленных и погибших лесных насаждений этот показатель составит 90,9%. В прошлом году он был выполнен на 102,7% при планировавшемся уровне 86,4%. Напомним, в регионе была поставлена задача выйти при планировании на 100-процентное соотношение восстановленных лесов к выбывшим к 2024 году.



Потребность в посадочном материале для лесовосстановления в Иркутской области с этого года составит 21,8 млн сеянцев (в прошлом году было выращено 20,7 млн штук), а с 2025 года – по 30 млн штук ежегодно, в том числе 24 млн с закрытой корневой системой (ЗКС). Сейчас в регионе действует 63 лесных питомника, в том числе 27 в системе учреждений министерства лесного комплекса. В 2022-2023 годах планируются к созданию тепличные комплексы по выращиванию сеянцев с ЗКС в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов. Будет расширен и Мегетский лесопитомник, на его базе создадут лесной тепличный комплекс с производственной мощностью до 10 млн сеянцев с ЗКС в год. Уже готовится соответствующая проектная документация.



По данным государственного лесного реестра на 1 января 2022 года в Иркутской области фонд лесовосстановления составляет 1398,8 тыс. га (2% от земель лесного фонда региона). Из них с 2016 по 2021 год лесовосстановительные мероприятия проведены уже на 564,6 тыс. га. Ещё на 561,4 га лес восстановился естественным путём. Самые большие объёмы оставшегося фонда лесовосстановления – более 100 тыс. га – приходятся на Усть-Кутское, Нижнеилимское, Чунское, Качугское и Киренское лесничества.



Иркутская область является лидером среди регионов России по объёмам лесовосстановления в рамках реализации федерального проекта. Ежегодно в области восстанавливают до 10% леса от всех площадей этих работ, проводимых в стране, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

