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В Забайкалье открыли первый памятник врачам и учителям

В Забайкалье открыли первый памятник врачам и учителям
Общество,  Фото:Заксобрание Забайкалья, zaksobr-chita.ru
Изготовил композицию бурятский скульптор Анатолий Шоболов

В Забайкальском крае в селе Баляга Петровск-Забайкальского раойна открыли первый в регионе памятник врачам и учителям, сообщается на сайте краевого Заксобрания.

Новая архитектурная достопримечательность построена по инициативе местного совета ветеранов. Они обратились к гендиректору ООО «Благоустройство+» Олегу Бянкину, к тому моменту уже создавшего в родном селе мемориальный комплекс «Победа» и целую серию скульптурных арт-объектов. Он охотно откликнулся.

- Я с удовольствием поддержал инициативу наших ветеранов, потому что врач и учитель - это самые главные и уважаемые профессии. Ни без врача, ни без учителя нет жизни, - сказал Олег Бянкин.

Памятник расположен в центральной части села и виден практически из любой точки Баляги.

Автор композиции «Врачам и учителям Забайкалья посвящается» - бурятский скульптор Анатолий Шоболов.

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