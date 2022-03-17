В Забайкалье открыли первый памятник врачам и учителям

Изготовил композицию бурятский скульптор Анатолий Шоболов



В Забайкальском крае в селе Баляга Петровск-Забайкальского раойна открыли первый в регионе памятник врачам и учителям, сообщается на сайте краевого Заксобрания.



Новая архитектурная достопримечательность построена по инициативе местного совета ветеранов. Они обратились к гендиректору ООО «Благоустройство+» Олегу Бянкину, к тому моменту уже создавшего в родном селе мемориальный комплекс «Победа» и целую серию скульптурных арт-объектов. Он охотно откликнулся.



- Я с удовольствием поддержал инициативу наших ветеранов, потому что врач и учитель - это самые главные и уважаемые профессии. Ни без врача, ни без учителя нет жизни, - сказал Олег Бянкин.



Памятник расположен в центральной части села и виден практически из любой точки Баляги.



Автор композиции «Врачам и учителям Забайкалья посвящается» - бурятский скульптор Анатолий Шоболов.



