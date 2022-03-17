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Информационный центр СК России запустил Telegram-канал

Информационный центр СК России запустил Telegram-канал
Общество, 
Ежедневно в информационный центр СК России поступает более 800 звонков и сообщений

Информационный центр Следственного комитета России запустил Telegram-канал для оперативной связи с населением.

- Канал t.me/infocentrskrf стал ещё одним электронным каналом связи, по которому граждане в режиме онлайн могут обратиться в ведомство, в том числе на имя председателя СК России Александра Бастрыкина, - говорится в сообщении.

Информационный центр – новое подразделение, созданное главой СК России для круглосуточного взаимодействия с населением и оперативного реагирования на обращения граждан.

В информационном центре работают сразу несколько электронных каналов связи. Особой популярностью пользовался аккаунт в социальной сети Инстаграм @infocentrskrf. Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через приемную председателя СК России vk.com/preimnaya_bastrikina и группу информационного центра vk.com/infocentrskrf; в Одноклассниках — через группу ok.ru/group/61254572769397.

Для граждан работает круглосуточная телефонная линия: 8-800-100-12-60. В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:

- «Ребенок в опасности»;
- «Телефон доверия»;
- «Остановим коррупцию»;
- «Давление на бизнес»;
- «Справочная информация».

Ежедневно в информационный центр СК России поступает более 800 звонков и сообщений от граждан со всей страны, многие из которых пострадали от преступных посягательств. Каждый написавший или позвонивший человек получает мгновенную обратную связь и возможность подать обращение в удобное время и без отрыва от своих дел.

Информационный центр ежесуточно докладывает председателю СК России о результатах взаимодействия с гражданами.


следственный комитет

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