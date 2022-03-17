В Усть-Ордынском округе прошёл месячник по бурятскому языку

Конкурсные мероприятия проводились в дистанционном формате



В Усть-Ордынском Бурятском округе завершился окружной межмуниципальный месячник по бурятскому (родному) языку, который прошёл в рамках Года культурного наследия народов России.



– В связи с распространением коронавирусной инфекции конкурсные мероприятия прошли в дистанционном формате. Конкуренция была высокой, потому что целевая аудитория месячника – дети и молодёжь, хорошо владеющие электронными гаджетами, умеющие самостоятельно записывать и монтировать видеоролики. Муниципальные образования УОБО представили на окружной этап победителей отборочных туров, а экспертная комиссия отметила самые интересные и яркие конкурсные работы, – рассказал руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев.



Для популяризации семейных ценностей, выявления творческого потенциала юных исполнителей был проведён конкурс колыбельных песен на родном языке «Улгын дуун» («Колыбельная песня») среди воспитанников дошкольных образовательных организаций. Первое место заняла Лилия А., воспитанница детского сада «Родничок» Эхирит-Булагатского района (руководитель Никита Хантаев).



Для приобщения детей к изучению истории народной культуры и быта, их художественного осмысления, раскрытия творческого потенциала ребят младшего школьного возраста через театрализованную деятельность состоялся конкурс сказок «Төөдэйн абдар» («Бабушкин сундучок») среди обучающихся 1-4 классов. Конкурс собрал наибольшее количество участников – 64. Победили учащиеся 1-4 классов Ново-Ленинской общеобразовательной школы Осинского района (руководитель Агафья Игнатьева).



В рамках месячника прошла литературная семейная эстафета «Түрэл үгэ» («Родное слово») для учеников 5-8 классов. Первое место занял Никита Ш., ученик Бильчирской общеобразовательной школы Осинского района (руководитель Валентина Хартанова).



Конкурс презентаций «Край родной, воспетый…» был направлен на развитие исследовательских умений у учащихся 9-11 классов и студентов средних профессиональных образовательных организаций. Членами комиссии была отмечена кропотливая исследовательская деятельность конкурсантов, основанная на местном материале. Первое место занял Рудольф Ш., ученик Гаханской общеобразовательной школы Баяндаевского района (руководитель Соёлма Буинова).



Победители конкурсов награждены дипломами администрации Усть-Ордынского Бурятского округа и ценными призами, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

