В Бурятии прошли пожарные учения в отделе Росгвардии













В посёлке Усть-Баргузин в Бурятии сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Баргузинскому и Курумканскому районам вместе с пожарными провели комплексные занятия по пожарной безопасности в своём здании.- Личный состав условно произвел эвакуацию людей и материальных ценностей. Подразделения пожарно-спасательной части отработали взаимодействие с нештатным пожарным расчётом и группами задержания вневедомственной охраны в работе при ликвидации условного пожара, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.При выполнении служебных задач сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии нередко сталкиваются с пожарами на охраняемых объектах, в частных домах и учреждениях.- Зачастую наряды Росгвардии сталкиваются с возгораниями, и им крайне необходимо чётко знать порядок действий в сложившейся ситуации. В ходе совместной тренировки сотрудники Росгвардии и Государственной противопожарной службы показали высокий уровень слаженности действий, - отметил начальник отдела вневедомственной охраны майор полиции Юрий Мисюркеев.