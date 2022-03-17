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В Бурятии прошли пожарные учения в отделе Росгвардии

В Бурятии прошли пожарные учения в отделе Росгвардии
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Росгвардейцы нередко приходят на помощь при пожарах

В посёлке Усть-Баргузин в Бурятии сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Баргузинскому и Курумканскому районам вместе с пожарными провели комплексные занятия по пожарной безопасности в своём здании.

- Личный состав условно произвел эвакуацию людей и материальных ценностей. Подразделения пожарно-спасательной части отработали взаимодействие с нештатным пожарным расчётом и группами задержания вневедомственной охраны в работе при ликвидации условного пожара, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.


При выполнении служебных задач сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии нередко сталкиваются с пожарами на охраняемых объектах, в частных домах и учреждениях.

- Зачастую наряды Росгвардии сталкиваются с возгораниями, и им крайне необходимо чётко знать порядок действий в сложившейся ситуации. В ходе совместной тренировки сотрудники Росгвардии и Государственной противопожарной службы показали высокий уровень слаженности действий, - отметил начальник отдела вневедомственной охраны майор полиции Юрий Мисюркеев.


Росгвардия

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