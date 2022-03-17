Движение на «Почтовом» будет ограничено с 17 по 18 марта
На железнодорожном переезде «Почтовый» в городе Улан-Удэ (5652 км ВСЖД) в ночь с 17 на 18 марта будут проводиться ремонтные работы.
Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 23:00 до 6:00 по местному времени. Проезд автомобилей через переезд в указанные часы будет осуществляться по одной из двух полос движения. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Улан-Удэ ограничат движение через ж/д переезд
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