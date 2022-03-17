Жителей Бурятии приглашают сдать кровь в субботу

Необходимо пополнить запасы всех групп крови



Бурятская станция переливания крови приглашает доноров всех групп.



- Для обеспечения лечебных учреждений нашей республики донорской кровью и её компонентами, необходимо постоянное пополнение запасов крови. На данный момент есть потребность во всех группах крови, - сообщили в медорганизации.



Доноров ждут с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00.



Кроме того, 26 марта объявлено рабочей субботой.



Для желающих выполнять донацию необходимо знать:



⁃ После вакцинации от коронавирусной инфекции отвод от донорства составляет 30 дней;

⁃ Отвод от донорства после перенесённой коронавирусной инфекции составляет 30 дней;

⁃ Перед донацией необходимо соблюдать диету.



