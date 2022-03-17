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Жителей Бурятии приглашают сдать кровь в субботу

Жителей Бурятии приглашают сдать кровь в субботу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Необходимо пополнить запасы всех групп крови

Бурятская станция переливания крови приглашает доноров всех групп.

- Для обеспечения лечебных учреждений нашей республики донорской кровью и её компонентами, необходимо постоянное пополнение запасов крови. На данный момент есть потребность во всех группах крови, - сообщили в медорганизации.

Доноров ждут с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00.

Кроме того, 26 марта объявлено рабочей субботой.

Для желающих выполнять донацию необходимо знать:

⁃ После вакцинации от коронавирусной инфекции отвод от донорства составляет 30 дней;
⁃ Отвод от донорства после перенесённой коронавирусной инфекции составляет 30 дней;
⁃ Перед донацией необходимо соблюдать диету.

Донорство крови

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