Необходимо пополнить запасы всех групп крови
Бурятская станция переливания крови приглашает доноров всех групп.
- Для обеспечения лечебных учреждений нашей республики донорской кровью и её компонентами, необходимо постоянное пополнение запасов крови. На данный момент есть потребность во всех группах крови, - сообщили в медорганизации.
Доноров ждут с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00.
Кроме того, 26 марта объявлено рабочей субботой.
Для желающих выполнять донацию необходимо знать:
⁃ После вакцинации от коронавирусной инфекции отвод от донорства составляет 30 дней;
⁃ Отвод от донорства после перенесённой коронавирусной инфекции составляет 30 дней;
⁃ Перед донацией необходимо соблюдать диету.
Жителей Бурятии приглашают сдать кровь в субботу
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