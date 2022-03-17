В Бурятии скотоводов оштрафовали за не привитых от ящура коров и коз

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Заразная болезнь очень опасна



В Бурятии трое скотоводов, не привившие скот от ящура, привлечены к административной ответственности. Штраф назначили сотрудники Россельхознадзора в городе Северобайкальск и Северо-Байкальском районе.



- Владельцы коров и коз нарушили статью18 закона РФ 4979-1 «О ветеринарии»; пункт 7 ветеринарных правил, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура, - пояснили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Ящур – особо опасное заболевание, включённое в перечень заразных, в том числе, особо опасных, болезней животных, по которым может устанавливаться карантин.

