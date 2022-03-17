В Улан-Удэ назвали среднюю стоимость путёвки в летние лагеря

Детские лагеря будут заполнены на 75%



В Улан-Удэ к летней оздоровительной кампании этого года приступят 49 лагерей с дневным пребыванием, 20 лагерей труда и отдыха и 10 муниципальных загородных. Планируется, что в летних лагерях смогут отдохнуть 8600 детей, в том числе более двух тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



Средняя стоимость путёвки в загородные лагеря составит приблизительно 31,6 тысячи рублей при 75% наполненности лагеря. Сезон будет длиться 21 день.



Средняя родительская доплата составит примерно 20,5 тысяч рублей. Сумма возмещения из республиканского бюджета по-прежнему остаётся неизменной – 11 121 рублей. Стоимость питания на одного ребёнка в оздоровительном лагере составит 385 рублей в день, в спортивных лагерях чуть больше – 424 рубля.



Отмечается, что по системе кешбэк стоимость путёвки, оплаченной родителями, будет возмещена в 50% размере, но не более 20 тысяч рублей.



Кроме того, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 17 лет включительно и проживающие в Улан-Удэ, имеют право получить бесплатную путёвку в оздоровительный лагерь. К числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, относятся дети-сироты, дети с отклонениями в поведении и с ограниченными возможностями здоровья, дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, а также дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, и проживающие в малоимущих семьях.



До 30 марта заявление на путевку в лагерь можно подать на официальном сайте Улан-Удэ - https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/obrazovanie/priem-zayavleniy-lager/, электронная форма подачи заявления доступна пользователям, зарегистрированным на портале Госуслуги. С 1 апреля до 15 июля заявления подаются непосредственно в детский лагерь. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, заявления подаются в образовательную организацию, где обучается ребёнок, или в районные администрации города.



В рамках действующих санитарных правил загородные оздоровительные лагеря обязаны функционировать при 75% наполняемости. Персонал и заезжающие дети должны пройти тестирование на COVID-19. Эти требования действуют до 1 января 2024 года.

