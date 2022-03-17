В столице Бурятии проходит хореографический конкурс

В мероприятии принимают участие балетные школы из Улан-Удэ и Читы



В Бурятии проходит II хореографический конкурс имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева. В этом году конкурс проводится среди обучающихся профессиональных хореографических учебных заведений и учреждений дополнительного образования.



- 2020-й год в Бурятском хореографическом колледже имени Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева был объявлен годом юбилейных мероприятий, посвящённых 85-летию со дня рождения народного артиста РСФСР, одного из основателей нашего колледжа Петра Тимофеевича Абашеева. Первым важным мероприятием года стал I хореографический конкурс его имени. Конкурс прошёл 12 марта 2020 года. Тогда принимали участие только учащиеся и студенты хореографического колледжа. Всего приняли участие 57 конкурсантов, - сообщает пресс-служба колледжа.



В 2022 году второму хореографическому конкурсу решено присвоить имена Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева.



- Впервые во II конкурсе принимают участие балетные школы из городов Улан-Удэ и Чита. Всего участников конкурса 153 человека, – пояснил директор хореографического колледжа Доржо Дугаржапов.



В направлении «Профессиональное хореографическое образование» и «Юный хореограф» (для обучающихся «БРХК им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашееева») участвуют 103 человека. В направлении «Дополнительное образование в области хореографии» (ДШИ, ДДТ, СОШ, частные школы балета) заявлено 50 конкурсантов.



Гала-концерт хореографического конкурса имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева пройдёт сегодня, 17 марта, в КДЦ «Рассвет». Начало в 18:00.



Возрастное ограничение 6+

