ФАПы в районе в Бурятии через суд обеспечат необходимым оборудованием

В деле разбиралась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии в нарушение стандартов оснащения медицинских учреждений фельдшерские пункты района не оснащены в полном объёме медицинским оборудованием.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о понуждении Кяхтинской центральной больницы и министерства здравоохранения Бурятии устранить нарушения.
Суд удовлетворил иск.
- Законность судебного решения проверена судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Бурятии по апелляционной жалобе ответчика, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Апелляционным определением решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
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