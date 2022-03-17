ФАПы в районе в Бурятии через суд обеспечат необходимым оборудованием

В деле разбиралась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии в нарушение стандартов оснащения медицинских учреждений фельдшерские пункты района не оснащены в полном объёме медицинским оборудованием.



В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о понуждении Кяхтинской центральной больницы и министерства здравоохранения Бурятии устранить нарушения.



Суд удовлетворил иск.



- Законность судебного решения проверена судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Бурятии по апелляционной жалобе ответчика, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Апелляционным определением решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

