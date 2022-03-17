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ФАПы в районе в Бурятии через суд обеспечат необходимым оборудованием

ФАПы в районе в Бурятии через суд обеспечат необходимым оборудованием
Общество,  Фото:pixabay.com.
В деле разбиралась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии в нарушение стандартов оснащения медицинских учреждений фельдшерские пункты района не оснащены в полном объёме медицинским оборудованием.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о понуждении Кяхтинской центральной больницы и министерства здравоохранения Бурятии устранить нарушения.

Суд удовлетворил иск.

- Законность судебного решения проверена судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Бурятии по апелляционной жалобе ответчика, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Апелляционным определением решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
прокуратура

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