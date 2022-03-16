Жители Бурятии гадают, какая драма стоит за странной находкой
В Улан-Удэ в микрорайоне Восточный, на улице Яковлева на днях обнаружили странную находку. Под окнами дома лежали выброшенные трусы, носки, розы, разбитая ваза и фен. Забавные фотографии опубликовал телеканал АТВ на своей странице в соцсети.
«Когда свидание не удалось. Надеемся, что влюблённые все же помирились», - так в паблике АТВ подписали снимки.
Подписчики активно комментировали фотографии. Многие смеются над увиденным, а также выдвигают свои версии произошедшего. «Вряд ли помирились, мосты сожжены», «Фен жалко», «Белые розы… белые розы…», «Когда приехал муж с вахты», «Одеяло убежало, улетела простыня и подушка как лягушка, ускакала от меня», «Когда пришла ответочка от 23 февраля, дама ожидала шубу или путёвку в жаркую страну (а не цветочки и фен), а он новый инструмент и вискарь (а не носки и трусы)», «Фен-то что вам сделал? Техника нынче дорогая будет».
За три дня публикация набрала более тысячи лайков.
В Улан-Удэ под окнами дома нашли розы, носки и трусы
Общество, Фото:
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