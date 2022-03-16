В Улан-Удэ возводят стены нового корпуса школы №32

Здание возводят для того, чтобы разгрузить школу
В Октябрьском районе Улан-Удэ для старшеклассников школы №32 строят отдельно стоящий корпус на 250 мест.
Ведёт работы подрядная организация «Дом 2000» - строители выполняют кирпичную кладку стен первого из трёх блоков, устанавливают перекрытие и многое другое.
Строительная готовность составляет 35%. Сдача здания в эксплуатацию запланирована на конец этого года.
В дополнительном корпусе разместятся учебные кабинеты, актовый зал, фойе, библиотека, спортзал и столовая.
Здание возводят для того, чтобы разгрузить школу, которая сейчас располагается по трём адресам - Жердева 90, 106 и 122.
В 2020 году в столице Бурятии было завершено строительство пристроя к школе №49, школы №40. Сейчас готовится к открытию самая большая школа республики
– она находится на Автотранспортная и рассчитана на 1275 мест.
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