В Бурятии держатся морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике ночью температура опускалась до -34 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 17 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по юго-западу небольшой снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -19,-24, местами -29,-34, по югу -14,-19, днём -1,-6, местами -10,-15.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -20,-22, днём -3,-5.



