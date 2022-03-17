В республике ночью температура опускалась до -34 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по юго-западу небольшой снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -19,-24, местами -29,-34, по югу -14,-19, днём -1,-6, местами -10,-15.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -20,-22, днём -3,-5.
В Бурятии держатся морозы
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