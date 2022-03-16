Мобильные группы проверят у местных жителей наличие регистрации собак
17 марта пройдёт массовый рейд по собакам в микрорайоне Южный, СНТ «Пищевик» и «Металлист», анонсировала мэрия Улан-Удэ.
Рейд проведут сотрудники комитета городского хозяйства, комитета по социальной и молодёжной политике, управления административного контроля, администрации Октябрьского района, городской станции по борьбе с болезнями животных и полицейские.
Во время рейда жители Октябрьского района смогут рядом с домом бесплатно вакцинировать, а за 325 рублей зарегистрировать и поставить чип своему питомцу. Мобильный пункт будет работать с 10:00 до 14:00 по адресу: СНТ «Пищевик», проезд 6, д 86.
В течение дня мобильные группы проверят у местных жителей наличие регистрации и соблюдение правил содержания домашних животных. Бригады по отлову будут искать бездомных собак. Также в школах и детских садах проведут профилактические лекции по обращению с животными.
Оставить заявку на отлов, сообщить о фактах самовыгула хозяйских собак и уточнить интересующую информацию можно по телефону: 8-924-456-04-99.
В Улан-Удэ пройдёт массовый «собачий» рейд в Южном
Общество, Фото:
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