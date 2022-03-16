В Улан-Удэ выбрали лучших уборщиков









Ежедневно городские улицы очищают120 уборщиков территорий. Они собирают мусор, очищают остановки, следят за порядком.



Каждое время года предъявляет к работникам особенные требования. Летом приходится собирать твёрдые отходы, осенью — листья. Зимой - очищать тротуары от снега, устранять скользкость, чтобы обеспечить горожанам безопасное движение.



- В комбинате я работаю девять лет. Люблю, когда чисто. Каждый день работаем с 6 утра. У меня машина своя. Супруга. Дети. Внук. Люблю возиться с машиной – это моя вторая жизнь – рассказал Сергей Куликов, уборщик территории по Советскому району.



- Работа у нас в движении, а движение – это жизнь. Нужно ответственно относиться к работе, шевелиться. У нас же надо все быстро выполнять. Быть внимательными, потому что движение вокруг – поделился Андрей Сухих, уборщик территории по Железнодорожному району.



Андрей работает в комбинате 13 лет. У него трое взрослых детей и супруга.



- Работаю я в комбинате с 2008 года. Люблю играть футбол. Играю ещё со школьных времен. Рыбачить люблю. И возиться со своей машиной – рассказал водитель автомобиля Роман Панихалов.



Он пошёл по стопам своего отца, Валерия Панихалова, который работает в комбинате водителем уже больше двадцати лет.



В августе 2021 года в комбинате впервые был проведён конкурс профессионального мастерства среди уборщиков территорий, водителей и сотрудников подразделения ремонтно-строительных работ.



В Улан-Удэ комбинат по благоустройству ежемесячно проводит конкурс «Лучший работник» среди своих сотрудников. В феврале конкурс прошёл среди уборщиков территорий, водителей и рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рассказали в комитете городского хозяйства.По итогам февраляСергей Куликов - уборщик территории по Советскому району.Андрей Сухих – уборщик территории по Железнодорожному району.Виктор Пижель – уборщик территории по Октябрьскому району.Евгений Белоусов – водитель автомобиляРоман Панихалов – водитель автомобиляМихаил Кривошеев – водитель автомобиляВячеслав Рязанов – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.