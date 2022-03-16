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В Улан-Удэ выбрали лучших уборщиков

В Улан-Удэ выбрали лучших уборщиков
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Конкурс проводится ежемесячно

В Улан-Удэ комбинат по благоустройству ежемесячно проводит конкурс «Лучший работник» среди своих сотрудников. В феврале конкурс прошёл среди уборщиков территорий, водителей и рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рассказали в комитете городского хозяйства.

По итогам февраля лучшими стали:

Сергей Куликов - уборщик территории по Советскому району.
Андрей Сухих – уборщик территории по Железнодорожному району.
Виктор Пижель – уборщик территории по Октябрьскому району.
Евгений Белоусов – водитель автомобиля
Роман Панихалов – водитель автомобиля
Михаил Кривошеев – водитель автомобиля
Вячеслав Рязанов – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.



Ежедневно городские улицы очищают120 уборщиков территорий. Они собирают мусор, очищают остановки, следят за порядком.

Каждое время года предъявляет к работникам особенные требования. Летом приходится собирать твёрдые отходы, осенью — листья. Зимой - очищать тротуары от снега, устранять скользкость, чтобы обеспечить горожанам безопасное движение.

- В комбинате я работаю девять лет. Люблю, когда чисто. Каждый день работаем с 6 утра. У меня машина своя. Супруга. Дети. Внук. Люблю возиться с машиной – это моя вторая жизнь – рассказал Сергей Куликов, уборщик территории по Советскому району.

- Работа у нас в движении, а движение – это жизнь. Нужно ответственно относиться к работе, шевелиться. У нас же надо все быстро выполнять. Быть внимательными, потому что движение вокруг – поделился Андрей Сухих, уборщик территории по Железнодорожному району.

Андрей работает в комбинате 13 лет. У него трое взрослых детей и супруга.

- Работаю я в комбинате с 2008 года. Люблю играть футбол. Играю ещё со школьных времен. Рыбачить люблю. И возиться со своей машиной – рассказал водитель автомобиля Роман Панихалов.

Он пошёл по стопам своего отца, Валерия Панихалова, который работает в комбинате водителем уже больше двадцати лет.

В августе 2021 года в комбинате впервые был проведён конкурс профессионального мастерства среди уборщиков территорий, водителей и сотрудников подразделения ремонтно-строительных работ.
благоустройство уборка

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