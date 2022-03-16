В Бурятии рассказали, как погиб нерпёнок, из которого сделали чучело

Общество, Фото: Байкальский заповедник

Плачущего нерпёнка пытался спасти путешественник, но было слишком поздно



15 марта отмечается Международный день защиты бельков.



Март на Байкале – время рождения детёнышей нерпы. Как правило, один белёк, редко два, появляются после долгих одиннадцати месяцев беременности. Бельки очень уязвимы. Могут заблудиться в снежных просторах, потерять свою мать...



Среди экспонатов музея есть чучело детёныша байкальского тюленя. В пресс-службе Байкальского заповедника рассказали печальную историю про одного потерявшегося белька. Её поведал Николай Володченков, ветеран Байкальского заповедника. Он почти все чучела животных изготовил самостоятельно, профессию таксидермиста освоил давно. А вот привыкнуть к причинам, по которым живые существа становятся музейными экспонатами, никак не может.



Животные чаще всего гибнут из-за столкновения с миром людей. Несчастные случаи подстерегают животных на автомобильных и железных дорогах, на льду Байкала.



– Года три назад в 20-х числа марта под вечер пришёл к нам путешественник. Смельчак из Саратова решил в одиночку пересечь Байкал. Вышел из Больших Котов, держал ориентир на горы напротив. На ледовом пути оказалась большая становая трещина, вдоль которой тянулся след, предположительно квадроцикла. Идя по следу машины, заметил картонную коробку, в которой находился совсем ещё маленький зверёк. Видимо, горе-водители хотели облегчить участь животного, а может, взяв с собой, не заметили, как обронили коробку. Плачущего нерпёнка турист спрятал за пазуху, так и шёл с ним, пока не оказался в посёлке. К сожалению, помочь бельку было нельзя. Вскрытие показало, что животное погибло от травмы, нанесённой лихачами на квадроцикле, которые не заметили логово нерпы и наскочили на него, - рассказал Николай Володченков.



На Байкале, по подсчётам учёных, обитает более ста тысяч нерп. Несмотря на это, увидеть нерпу вблизи удаётся далеко не всем. Животное крайне осторожное. Взрослые нерпы начинают беспокоиться за 200 метров от приближающегося к ним человека. Даже при помощи белого паруса-экрана подойти ближе, чем на 80 метров бывает сложно. Именно такой парус-прикрытие использовали в прошлом охотники на нерпу. Сейчас же охотничий промысел на байкальского тюленя законодательно запрещён. Да и спрос на меховые изделия из меха нерпы практически исчез.



- Так что Международный день защиты бельков мы отмечаем со спокойной совестью, - отметили в пресс-службе заповедника.

