В соревнованиях примут участие команды рабочих коллективов
В Бурятии объявлено о проведении турнира Корпоративной футбольной лиги по мини-футболу. К соревнованиям допускаются футбольные команды рабочих коллективов.
Турнир планируется провести в конце марта - апреле на открытых площадках физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ. Заседание судейской коллегии состоится 22 марта в 19:00 в федерации футбола РБ, на центральном стадионе. Об этом сообщает любительская футбольная лига Бурятии.
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В Бурятии проведут корпоративный турнир по мини-футболу
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