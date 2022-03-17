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В Бурятии проведут корпоративный турнир по мини-футболу

В Бурятии проведут корпоративный турнир по мини-футболу
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях примут участие команды рабочих коллективов

В Бурятии объявлено о проведении турнира Корпоративной футбольной лиги по мини-футболу. К соревнованиям допускаются футбольные команды рабочих коллективов.

Турнир планируется провести в конце марта - апреле на открытых площадках физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ. Заседание судейской коллегии состоится 22 марта в 19:00 в федерации футбола РБ, на центральном стадионе. Об этом сообщает любительская футбольная лига Бурятии.

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