В музее Улан-Удэ открылись две новые выставки

Одна из них расскажет об истории телекоммуникаций



В столице Бурятии открылась выставка «Почта. Телеграф. Телефон» (0+). Основу выставки в музее истории города Улан-Удэ составляют предметы музея связи Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ и собственных фондов. Экспозиция расскажет о том, как происходила трансформация телекоммуникаций.



Посетители выставки могут расшифровать сообщение, написанное азбукой Морзе, увидеть коллекции телеграмм, телефонов, почтовых ящиков, форму сотрудника почты, прикоснуться к приборам вычислительной техники.



Также в музее истории города Улан-Удэ открылась персональная выставка художницы Надежды Панксеп «Цвета моей души» (0+). Её работы вдохновлены природой республики и пейзажами Алтая.



- Своим примером Надежда Александровна показывает, что никогда не поздно начать творить и искать себя в искусстве, - сообщает пресс-служба музея.



Выставки будут работать до 24 мая.

