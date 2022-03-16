Одна из них расскажет об истории телекоммуникаций
В столице Бурятии открылась выставка «Почта. Телеграф. Телефон» (0+). Основу выставки в музее истории города Улан-Удэ составляют предметы музея связи Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ и собственных фондов. Экспозиция расскажет о том, как происходила трансформация телекоммуникаций.
Посетители выставки могут расшифровать сообщение, написанное азбукой Морзе, увидеть коллекции телеграмм, телефонов, почтовых ящиков, форму сотрудника почты, прикоснуться к приборам вычислительной техники.
Также в музее истории города Улан-Удэ открылась персональная выставка художницы Надежды Панксеп «Цвета моей души» (0+). Её работы вдохновлены природой республики и пейзажами Алтая.
- Своим примером Надежда Александровна показывает, что никогда не поздно начать творить и искать себя в искусстве, - сообщает пресс-служба музея.
Выставки будут работать до 24 мая.
В музее Улан-Удэ открылись две новые выставки
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