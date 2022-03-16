В Бурятии ищут родственников бойца Красной армии

Общество, Фото: пресс-служба администрации Селенгинского района

Среди личных вещей погибшего был обнаружен буддийский оберег



В конце февраля в адрес администрации Селенгинского района Бурятии поступило письмо от участника карельского поискового отряда Олега Лукьяненко. В нём сообщалось, что во время поисковых работ на линии «У», на озере Ниетъярви в Питкяранском районе Карелии были обнаружены останки двоих бойцов Красной армии 363 полка, 114 Свирской Краснознамённой стрелковой дивизии, погибших 10-17 июля 1944 года. Среди личных вещей одного из погибших был обнаружен буддийский оберег Белая Тара.



По архивным данным 363 полк сражался в полном окружении до последнего солдата. Советские танки пытались оказать поддержку оставшимся в окружении, но массированный огонь финской артиллерии и миномётов не допустил подхода подкреплений к сражающимся частям. Утром 17 июля, под угрозой уничтожения оказался штаб полка, последнее донесение в штаб дивизии гласило: «Полк уничтожен, знамя спасли».



Останки солдата с Белой Тарой обнаружены летом прошлого года. Погибших солдат было двое, по всей вероятности они погибли от разрыва снаряда, так как вокруг было много осколков, их ноги были буквально раздроблены, но ботинки целы. Солдаты были пулемётчиками или погибли при попытке захвата пулемётного гнезда. Никаких документов или подписных вещей не было обнаружено, только Белая Тара в кожаном мешочке.



Оберег был отправлен в Бурятию по почте. Его передали настоятелю ширээтэ-ламе дворца Белой Тары Содбо-ламе.



- Мы надеемся, может быть, откликнутся родственники тех, кто пропал без вести, погиб в 1944 году в составе 363 полка 114 Свирской Краснознамённой дивизии, которая была сформирована в Иркутской области, и мы узнаем имя павшего героя, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.



Справка



По сведениям центрального военного архива, только в районе озера Ниетъярви погибли свыше 6000 воинов Красной Армии. Официальных могил погибших у озера Ниетъярви нет. Ближайшая могила находится в трёх километрах южнее. Поисковые отряды и отдельные копатели находили и находят останки возле озера и осуществляют перезахоронения в Долине Героев.

