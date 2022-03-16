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Стрелки Бурятии выиграли медали этапа кубка России

Стрелки Бурятии выиграли медали этапа кубка России
Общество,  Фото:пресс-служба ЦСП РБ
Соревнования по пулевой стрельбе проходят в столице республики

Спортсмены Бурятии стали призёрами этапа кубка России по пулевой стрельбе, который проходит в Улан-Удэ с 12 по 19 марта.

В дисциплине стрельба из пневматического пистолета на дистанции 10 метров спортсменка центра спортивной подготовки Республики Бурятия Яна Енина завоевала серебряную медаль.

Среди мужчин в этой же дисциплине бронзовым призёром стал Вячеслав Перелыгин, сообщает пресс-служба ЦСП РБ.

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кубок России Кубок России пулевая стрельба спорт Бурятия Улан-Удэ

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