Стрелки Бурятии выиграли медали этапа кубка России

Общество, Фото: пресс-служба ЦСП РБ

Соревнования по пулевой стрельбе проходят в столице республики



Спортсмены Бурятии стали призёрами этапа кубка России по пулевой стрельбе, который проходит в Улан-Удэ с 12 по 19 марта.



В дисциплине стрельба из пневматического пистолета на дистанции 10 метров спортсменка центра спортивной подготовки Республики Бурятия Яна Енина завоевала серебряную медаль.



Среди мужчин в этой же дисциплине бронзовым призёром стал Вячеслав Перелыгин, сообщает пресс-служба ЦСП РБ.



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