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Тхэквондисты Бурятии стали первыми на чемпионате и первенстве ДФО

Тхэквондисты Бурятии стали первыми на чемпионате и первенстве ДФО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сборная республики завоевала 56 золотых наград

В Улан-Удэ с 12 по 13 марта прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тхэквондо ИТФ. На соревнования собралось около 400 тхэквондистов из Бурятии, Амурской области, Хабаровского и Приморского краёв.

Спортсмены выступали в нескольких видах программы: командный туль, личный туль, командный спарринг и личный спарринг, самозащита и спецтехника.

Чемпионом среди мужчин стал спортсмен центра спортивной подготовки РБ Александр Бодров. Он одержал уверенную победу в весовой категории до 64 килограммов в спарринге. В дисциплине личный туль Александр завоевал серебряную медаль. Олег Козлов и Ангелина Пищалкина (ЦСП) завоевали золотые медали в программе личный туль.

По итогам чемпионата и первенства ДФО сборная команда Бурятии заняла первое место, завоевав 56 золотых наград. Приморский край стал вторым. Хабаровский край занял третье место, сообщает пресс-служба ЦСП.


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