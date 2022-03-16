Вьетнам вернул безвизовый въезд в страну для россиян

Азиатская страна открыла свои границы для иностранных туристов 15 марта



Власти Вьетнама открывают границы для всех иностранных путешественников, в том числе россиян. Также гражданам России не нужно оформлять визу для посещения страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальную администрацию туризма Вьетнама (VNAT).



- Правительство Вьетнама издало постановление об освобождении от виз граждан 13 стран, среди них - Германия, Франция, Италия, Испания, Россия, Белоруссия и другие. Для граждан этих стран действует безвизовый въезд на срок пребывания до 15 дней с даты въезда, независимо от типа паспорта, цели въезда, - говорится в сообщении VNAT.



Отмечается, что постановление о безвизовом въезде во Вьетнам рассчитано на три года - с 15 марта 2022 года до 14 марта 2025 года. Также власти азиатской страны готовы рассматривать вопрос о продлении срока действия правила.



Вьетнам принял решение вновь открыть границы страны для международных поездок 15 марта.



Иностранным туристам потребуется предъявить сертификат о полной вакцинации («Спутник V») или справку о выздоровлении от COVID-19, а также отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на антиген, сделанные за 72 и за 24 часа до прибытия соответственно.



Кроме того, туристам понадобится медицинская страховка, покрывающая лечение от коронавируса, на сумму не менее $10 тысяч. При заселении в отель туристы должны пройти тестирование на ковид и пройти однодневную самоизоляцию в номере. Если результат отрицательный, то они могут свободно перемещаться по Вьетнаму, пишет «Интерфакс».