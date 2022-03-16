Житель Бурятии пожаловался на неоказание помощи в больнице

В ситуации разбиралась бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова



Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступила жалоба о том, что жителю Кабанского района с острой болью не оказали помощь в местной больнице.



- В своём обращении заявитель сообщает, что гражданин А. обратился на приём к врачу в январе текущего года с опоясывающими болями в области живота и поясницы. При себе пациент имел данные УЗИ, которые подтверждают наличие желчнокаменной болезни. Тем не менее, без первичного осмотра врач-терапевт направил его к врачу-хирургу, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.



Так как мужчина страдал от сильных болей, он не мог ждать очередного приёма. Больной приехал в частную коммерческую клинику, где терапевт назначил ему лечение.



По факту неоказания необходимой медицинской помощи уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова инициировала проверку. Минздрав Бурятии сообщил, что по итогам проверки факт отказа в медицинской помощи не нашёл подтверждения.



- Учитывая болевой синдром и результаты УЗИ, пациент по экстренным показаниям был направлен к врачу-хирургу для исключения острой хирургической патологии с рекомендациями явиться повторно при отсутствии показаний для госпитализации. Назначение терапии без осмотра врача-хирурга может спровоцировать ухудшение состояния пациента, - говорится в материалах проверки.



Вместе с тем, страховая медорганизация, в которой застрахован пациент, провела свою экспертизу. Выяснилось, что районная больница неправомерно включила в счёт на оплату медицинскую помощь мужчине, несмотря на то, что её так и не оказала. По этому поводу к больнице будут применены финансовые санкции.





