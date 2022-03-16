 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 марта

15 марта

Популярное

Житель Бурятии пожаловался на неоказание помощи в больнице

Житель Бурятии пожаловался на неоказание помощи в больнице
Общество,  Фото:pixabay.com
В ситуации разбиралась бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова

Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступила жалоба о том, что жителю Кабанского района с острой болью не оказали помощь в местной больнице.

- В своём обращении заявитель сообщает, что гражданин А. обратился на приём к врачу в январе текущего года с опоясывающими болями в области живота и поясницы. При себе пациент имел данные УЗИ, которые подтверждают наличие желчнокаменной болезни. Тем не менее, без первичного осмотра врач-терапевт направил его к врачу-хирургу, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.

Так как мужчина страдал от сильных болей, он не мог ждать очередного приёма. Больной приехал в частную коммерческую клинику, где терапевт назначил ему лечение.

По факту неоказания необходимой медицинской помощи уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова инициировала проверку. Минздрав Бурятии сообщил, что по итогам проверки факт отказа в медицинской помощи не нашёл подтверждения.

- Учитывая болевой синдром и результаты УЗИ, пациент по экстренным показаниям был направлен к врачу-хирургу для исключения острой хирургической патологии с рекомендациями явиться повторно при отсутствии показаний для госпитализации. Назначение терапии без осмотра врача-хирурга может спровоцировать ухудшение состояния пациента, - говорится в материалах проверки.

Вместе с тем, страховая медорганизация, в которой застрахован пациент, провела свою экспертизу. Выяснилось, что районная больница неправомерно включила в счёт на оплату медицинскую помощь мужчине, несмотря на то, что её так и не оказала. По этому поводу к больнице будут применены финансовые санкции.


уполномоченный по правам человека медицинская помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Вьетнам вернул безвизовый въезд в страну для россиян
Вьетнам вернул безвизовый въезд в страну для россиян
Общество, 16.03.2022
Азиатская страна открыла свои границы для иностранных туристов 15 марта
Россия покинула Совет Европы
Россия покинула Совет Европы
Общество, 16.03.2022
Страна объявила о выходе из организации 15 марта
Житель Бурятии пожаловался на неоказание помощи в больнице
Житель Бурятии пожаловался на неоказание помощи в больнице
Общество, 16.03.2022
В ситуации разбиралась бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова
В Забайкалье двух главврачей и организацию осудят за взятки
В Забайкалье двух главврачей и организацию осудят за взятки
Общество, 16.03.2022
Директор организации передал 180 тысяч рублей главным врачам двух медучреждений
В Бурятии спасатели тренировались в пещере
В Бурятии спасатели тренировались в пещере
Общество, 16.03.2022
Сборы прошли в Кальцитовой пещере
В школе Бурятии открылся IT-кабинет бурятского языка
В школе Бурятии открылся IT-кабинет бурятского языка
Общество, 16.03.2022
Презентация прошла в селе Поселье Иволгинского района
В Улан-Удэ спасли малышку, родившуюся весом 930 граммов
В Улан-Удэ спасли малышку, родившуюся весом 930 граммов
Общество, 16.03.2022
Ребёнка выписали домой только через четыре месяца после рождения
Улан-удэнцам запретят гулять по лесу в апреле
Улан-удэнцам запретят гулять по лесу в апреле
Общество, 16.03.2022
На въездах в городские леса установят 60 шлагбаумов
Опрос: У жителей Улан-Удэ пропал интерес к жизни в других странах
Опрос: У жителей Улан-Удэ пропал интерес к жизни в других странах
Общество, 16.03.2022
Почти половина опрошенных заявили, что остались бы в России
Известный оружейник учредил спецприз для борцовского турнира в Агинском
Известный оружейник учредил спецприз для борцовского турнира в Агинском
Общество, 16.03.2022
Традиционный нож от Жигжита Баясхаланова вручат призёру турнира
В Иркутске продавец через суд добилась выплаты долга по зарплате
В Иркутске продавец через суд добилась выплаты долга по зарплате
Общество, 16.03.2022
Женщина отсудила у предприятия 168 тысяч рублей за сверхурочную работу
Кяхтинский район Бурятии подготовился к пожароопасному сезону
Кяхтинский район Бурятии подготовился к пожароопасному сезону
Общество, 16.03.2022
Бороться с лесными пожарами готовы 90 человек
Улан-удэнцы чаще стали брать животных из приютов
Улан-удэнцы чаще стали брать животных из приютов
Общество, 16.03.2022
За выходные дом обрели две собаки
В Бурятии простились с 18-летним военным, погибшим на Украине
В Бурятии простились с 18-летним военным, погибшим на Украине
Общество, 16.03.2022
Рядовой Давид Арутюнян получил осколочные ранения в спину, спасая товарища
Сотрудники нацпарка Бурятии рассказали о хранителях Тунки в Москве
Сотрудники нацпарка Бурятии рассказали о хранителях Тунки в Москве
Общество, 16.03.2022
Национальный парк «Тункинский» принял участие в Общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^