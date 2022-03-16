Спортсменка заняла второе место в командной эстафете
В Кировской области с 11 по 15 марта прошло первенство России по лыжным гонкам среди спортсменов 19-20 лет. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 39 регионов страны.
Лыжница из Бурятии Виктория Невьянцева завоевала серебряную медаль первенства. Она стала призёром в командной эстафете 4х3 километра в составе команды Дальневосточного федерального округа. Вместе с Викторией Невьянцевой эстафету бежали представительницы Хабаровского края Алёна Болонева и Елизавета Суркова, а также Елизавета Еремеева из Камчатского края. Команда ДФО уступила победителям гонки, лыжницам из Москвы, 1,6 секунды. Бронзовыми призёрами стали спортсменки из Республики Коми (+4,4), сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.
- В первый день первенства в индивидуальном спринте классическим стилем Виктория заняла 16 место из 121, что так же является хорошим результатом. На первенство России допускают только лучших спортсменов, действует ограничение по руспунктам - рейтингу спортсмена по итогам предыдущих гонок, - рассказал старший тренер по лыжным гонкам ЦСП Пётр Петров.
Лыжница из Бурятии стала призёром первенства России
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