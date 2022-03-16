Россия покинула Совет Европы

Страна объявила о выходе из организации 15 марта



Уведомление о выходе России из Совета Европы во вторник, 15 марта было вручено генеральному секретарю этой организации Марии Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД РФ.



- Государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура. 25 февраля они приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы, - говорится в заявлении.



В МИД отметили, что в таких условиях Россия оставаться в Совете Европы не будет. 15 марта генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич было вручено уведомление о выходе Российской Федерации из организации.



В ведомстве подчеркнули, что всю ответственность за разрушение общего гуманитарно-правового пространства на континенте, за последствия для самого Совета Европы, который без России лишится своих общеевропейских координат, будут нести те, кто вынуждает Россию пойти на этот шаг.



Также в заявлении МИД подчеркивается, что, покидая Совет Европы, Россия остается открытой к прагматичному и равноправному взаимодействию с членами Организации по вопросам, представляющим взаимный интерес, и в рамках тех конвенций, участие в которых Россия решит продолжать, сообщает ТАСС.