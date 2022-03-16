Также он поздравил Алексея Цыденова с днём рождения
16 марта главе Бурятии исполнилось 46 лет со дня рождения. В этот день митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф встретился с Алексеем Цыденовым в здании Народного Хурала. Митрополит вручил главе цветы и памятный подарок.
Кроме того, Алексею Цыденову была вручена епархиальная медаль священномученика Ефрема епископа Селенгинского I степени.
- Владыка митрополит молитвенно пожелал главе республики крепости духовных и телесных сил, долгоденствия, душевного мира и помощи Божией в служении на благо республики и Отечества, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Затем митрополит Иосиф обсудил с Алексеем Цыденовым положение дел в республике, а также перспективу развития церковной жизни в Бурятии.
Митрополит Иосиф вручил главе Бурятии епархиальную медаль
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