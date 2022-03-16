В Бурятии спасатели тренировались в пещере















По информации республиканского агентства ГО и ЧС



11 марта спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вернулись с необычных учебно-тренировочных сборов. Спасатели выезжали на шесть дней в Прибайкальский район, в Кальцитовую пещеру, что находится вблизи села Кома.В сборах приняли участие как опытные, так и молодые спасатели, а также студенты республиканского многоуровневого колледжа.- Практическая подготовка необходима, она является обязательным этапом для освоения практических навыков в условиях природной среды, – пояснил заместитель начальника Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Николай Петров.Спасатели, спускаясь в Кальцитовую пещеру, совершенствовали мастерство по спасению людей в глубинах, а также отработали разбор завалов.