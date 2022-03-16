В Забайкалье двух главврачей и организацию осудят за взятки

Директор организации передал 180 тысяч рублей главным врачам двух медучреждений



Прокуратура Забайкальского края провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.



- Установлено, что директор обособленного подразделения общества с ограниченной ответственностью «Дельрус-Регион» в Забайкальском крае, действующий в интересах организации, с декабря 2017 по декабрь 2020 года передал частями взятки на общую сумму 180 тысяч рублей, главным врачам двух учреждений здравоохранения региона за возможность поставлять медицинское оборудование, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Забайкальского края.



Прокуратура возбудила в отношении общества два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ - незаконное вознаграждение от имени юридического лица.



Суд признал юридическое лицо виновным и назначил наказания в виде штрафов в размере 1 млн рублей за каждое правонарушение.



В настоящее время общество полностью оплатилj штраф в общей сумме 2 млн рублей.



Взяткодатель и получатели взятки судом привлечены к уголовной ответственности.

