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Иркутские писатели стали лауреатами национальной литературной премии

Иркутские писатели стали лауреатами национальной литературной премии
Общество,  Фото:pixabay.com
Также в список вошли авторы из Москвы, Екатеринбурга и Уфы

Организационный комитет национальной литературной премии имени Валентина Распутина подвёл итоги третьего премиального сезона. 15 марта, в день рождения писателя, он объявил лауреатов. Они будут награждены памятными знаками с барельефом Распутина и дипломами.

Всего в список вошли трое авторов из Москвы, Уфы, Екатеринбурга и двое писателей из Иркутской области. Это Александр Лаптев с документальной повестью «Память сердца» (12+) и Олег Слободчиков с романом «Русский рай» (12+). Первая премия была присуждена московскому писателю Николаю Иванову.

Кроме того, в этом сезоне впервые была учреждена специальная номинация для молодых авторов. Победил в ней Максим Васюнов.

Церемония награждения пройдёт в конце лета в Иркутске в рамках областного фестиваля «Литературно-театральные вечера «Этим летом в Иркутске». В текущем году фестиваль состоится уже 15-й раз и его основными темами станут три 85-летних юбилея: Валентина Распутина, Александра Вампилова и Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

Справка

Национальная литературная премия имени В.Г. Распутина учреждена в память о выдающемся русском писателе, публицисте, общественном деятеле Валентине Распутине. Премия проводится один раз в два года. Основными требованиями, которые предъявляются к работам номинантов, являются неоспоримые художественные достоинства текста и общечеловеческие ценности.
Иркутская область литература премия писатели

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