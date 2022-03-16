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В Улан-Удэ спасли малышку, родившуюся весом 930 граммов

В Улан-Удэ спасли малышку, родившуюся весом 930 граммов
Общество,  Фото:детская республиканская клиническая больница
Ребёнка выписали домой только через четыре месяца после рождения

Врачи детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ спасли жизнь новорождённой, которая родилась весом всего 930 граммов. Историю маленькой пациентки опубликовали в телеграм-канале больницы.

Малышка родилась на 28 беременности по жизненным показаниям матери, у которой было тяжёлое осложнение беременности. Роженице сделали экстренное кесарево сечение.

Девочка появилась на свет в крайне тяжёлом состоянии. Более 40 дней она не могла самостоятельно дышать поскольку «не созрели» лёгкие. Новорождённая находилась на искусственной вентиляции лёгких.

- Переведя на самостоятельное дыхание, поддерживая параметры жизнедеятельности, врачи продолжали бороться за сохранение зрения, слуха, постепенно переводили на самостоятельное питание и нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта. Операция по поводу пупочной и левосторонней паховой грыжи стала завершающим этапом долгого, кропотливого выхаживания ребёнка, - рассказали в детской республиканской клинической больнице.

Операцию малышке провели, когда она набрала вес 3,5 кг. 

Хирург Зорьян Цыренов, которому ассистировала Елизавета Балганапова, анестезиолог Виктория Филатова, операционная сестра Марианна Чимитова провели ювелирную операцию ребёнку малотравматичным, щадящим эндоскопическим методом.

Хирурги успешно справились с задачей. Воспоминанием об операции станет лишь небольшое рубцовое пятнышко на животе девочки.

Грыжа (пупочная, паховая) - расхождение мышц живота, опасна возможным ущемлением, когда части внутренних органов могут попасть в пространство расхождения и ущемиться мышцами. У недоношенных в силу их функциональной незрелости грыжи – довольно частое явление.

- Нашу маленькую пациентку упорным, кропотливым многодневным трудом удалось выходить нашим реаниматологам отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых и неонатологам отделения патологии новорождённых и выхаживания недоношенных детей №2, - рассказали в больнице.

За жизнь малышки боролись четыре месяца. Вчера, 15 марта, ребёнка, наконец, выписали домой. 
врачи операция детская республиканская клиническая больница

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