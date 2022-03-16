Иркутск примет чемпионат по конькобежному спорту

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Спортсменам предстоит состязаться в классическом и спринтерском многоборье



В Иркутске с 19 по 20 марта пройдёт чемпионат России по конькобежному спорту. В течение двух дней сильнейшие конькобежцы страны будут состязаться в классическом и спринтерском многоборье, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



- Иркутский Ледовый дворец «Байкал» второй год подряд принимает у себя чемпионат России по многоборьям. Это главный старт в конце официального конькобежного сезона, в котором участвуют лучшие спортсмены страны, в том числе призёры XXIV Олимпийских игр в Пекине, - отметил заместитель министра спорта области Павел Богатырёв.



Программа соревнований



19 марта

11:30 - Церемония открытия

12:10 - Женщины, 500 м

12:35 - Мужчины, 500 м

13:15 - Женщины, 1000 м

13:45 - Мужчины, 1000 м

15:10 - Женщины, 500 м

15:35 - Мужчины, 500 м

16:15 - Женщины, 3000 м

17:25 - Мужчины, 5000 м



20 марта

10:00 - Женщины, 500 м

10:25 - Мужчины, 500 м

11:10 - Женщины, 1500 м

11:55 - Мужчины, 1500 м

12:50 - Женщины, 1000 м

13:20 - Мужчины, 1000 м

14:10 - Женщины, 5000 м

15:05 - Мужчины, 10000 м



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