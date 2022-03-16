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Иркутск примет чемпионат по конькобежному спорту

Иркутск примет чемпионат по конькобежному спорту
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Спортсменам предстоит состязаться в классическом и спринтерском многоборье

В Иркутске с 19 по 20 марта пройдёт чемпионат России по конькобежному спорту. В течение двух дней сильнейшие конькобежцы страны будут состязаться в классическом и спринтерском многоборье, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

- Иркутский Ледовый дворец «Байкал» второй год подряд принимает у себя чемпионат России по многоборьям. Это главный старт в конце официального конькобежного сезона, в котором участвуют лучшие спортсмены страны, в том числе призёры XXIV Олимпийских игр в Пекине, - отметил заместитель министра спорта области Павел Богатырёв.

Программа соревнований

19 марта
11:30 - Церемония открытия
12:10 - Женщины, 500 м
12:35 - Мужчины, 500 м
13:15 - Женщины, 1000 м
13:45 - Мужчины, 1000 м
15:10 - Женщины, 500 м
15:35 - Мужчины, 500 м
16:15 - Женщины, 3000 м
17:25 - Мужчины, 5000 м

20 марта
10:00 - Женщины, 500 м
10:25 - Мужчины, 500 м
11:10 - Женщины, 1500 м
11:55 - Мужчины, 1500 м
12:50 - Женщины, 1000 м
13:20 - Мужчины, 1000 м
14:10 - Женщины, 5000 м
15:05 - Мужчины, 10000 м

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Иркутск чемпионат России конькобежный спорт спорт

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