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В Бурятии ограничили движение на ледовой переправе

В Бурятии ограничили движение на ледовой переправе
Общество,  Фото:pixabay.com
Ограничения на грузоподъёмность действуют с 14 марта

В Прибайкальском районе Бурятии, на Татауровской ледовой переправе через реку Селенга автодороги Татаурово – Острог ограничено движение для транспортных средств грузоподъёмностью полной массой до 5 тонн. Ограничения начали действовать с 14 марта, сообщает управление региональных автодорог РБ.

Напомним, что в Улан-Удэ единственная ледовая переправа, которая находится в микрорайоне Мостовой, закрылась 1 марта. Ледовые переправы начали закрывать и в Иркутской области. Первая из них, находящаяся на реке Ия в Тулунском районе, была закрыта 14 марта. 
Ледовые переправы Бурятия Прибайкальский район

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