Ограничения на грузоподъёмность действуют с 14 марта
В Прибайкальском районе Бурятии, на Татауровской ледовой переправе через реку Селенга автодороги Татаурово – Острог ограничено движение для транспортных средств грузоподъёмностью полной массой до 5 тонн. Ограничения начали действовать с 14 марта, сообщает управление региональных автодорог РБ.
Напомним, что в Улан-Удэ единственная ледовая переправа, которая находится в микрорайоне Мостовой, закрылась 1 марта. Ледовые переправы начали закрывать и в Иркутской области. Первая из них, находящаяся на реке Ия в Тулунском районе, была закрыта 14 марта.
В Бурятии ограничили движение на ледовой переправе
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