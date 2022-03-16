Улан-удэнцам запретят гулять по лесу в апреле

На въездах в городские леса установят 60 шлагбаумов



В Улан-Удэ началась подготовка к пожароопасному периоду. На территории города расположено более 8 тысяч га зелёных насаждений, сообщили в пресс-службе мэрии.



- С апреля на территории Улан-Удэ вводится особый противопожарный режим, пребывание жителей в лесном массиве будет ограничено, установят 60 шлагбаумов. Для того, чтобы люди свободно могли отдохнуть на свежем воздухе, будут организованы открытые места для жителей: остров Комсомольский, остров Богородский и футбольное поле на Верхней Берёзовке. Места обработают от клещей, - рассказал заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



В 2021 году было проложено более 300 км минерализованных полос, в 2022-м планируют устроить столько же. Минерализованные полосы создаются вокруг населённых пунктов и социально значимых объектов для того, чтобы задержать распространение низовых пожаров. Также планируется установить указатели и стенды о мерах пожарной безопасности в лесах.



- Напомню, что собственники обязаны чистить территорию от сухой травы, валежника, мусора и других горючих материалов. Ширина зачистки составляет не менее 10 метров. В случае нарушения предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа варьируется от 2 до 110 тысяч рублей, - сообщил Дмитрий Фёдоров.



Городские лесники и полицейские организуют мобильные патрульные группы. Также для проведения патрулирования привлечены Улан-Удэнское городское казачье общество «Верхнеудинская станица», городское казачье общество «Удинский Острог» и конный патруль «Гарцующий пони». Общая протяженность патрулирования составит 19 тысяч км.



В 2021 году в Улан-Удэ было зарегистрировано всего три лесных пожара площадью возгорания 0,06 га. Все пожары ликвидировали в течение часа с момента обнаружения.



