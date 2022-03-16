Традиционный нож от Жигжита Баясхаланова вручат призёру турнира
Как сообщал «Байкал-Daily», с 18 по 20 марта в Агинском Бурятском округе состоится традиционный всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин памяти Героя Советского союза Базара Ринчино (6+).
Именной приз для призёра турнира - бурятский традиционный нож с украшениями приготовил ювелир-оружейник Жигжит Баясхаланов, сообщает официальный портал Забайкальского края.
Отмечается, что нож изготовлен в творческой мастерской оружейника, и автор учредил изделие в честь 59-го чемпионата Агинского Бурятского округа по вольной борьбе на призы памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино.
Предстоящий чемпионат соберёт спортсменов из разных регионов страны.
Известный оружейник учредил спецприз для борцовского турнира в Агинском
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