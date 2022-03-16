 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 марта

15 марта

Популярное

Известный оружейник учредил спецприз для борцовского турнира в Агинском

Известный оружейник учредил спецприз для борцовского турнира в Агинском
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Традиционный нож от Жигжита Баясхаланова вручат призёру турнира

Как сообщал «Байкал-Daily», с 18 по 20 марта в Агинском Бурятском округе состоится традиционный всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин памяти Героя Советского союза Базара Ринчино (6+).

Именной приз для призёра турнира - бурятский традиционный нож с украшениями приготовил ювелир-оружейник Жигжит Баясхаланов, сообщает официальный портал Забайкальского края.

Отмечается, что нож изготовлен в творческой мастерской оружейника, и автор учредил изделие в честь 59-го чемпионата Агинского Бурятского округа по вольной борьбе на призы памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино.

Предстоящий чемпионат соберёт спортсменов из разных регионов страны. 
Агинский Бурятский округ турнир призы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Опрос: У жителей Улан-Удэ пропал интерес к жизни в других странах
Опрос: У жителей Улан-Удэ пропал интерес к жизни в других странах
Общество, 16.03.2022
Почти половина опрошенных заявили, что остались бы в России
Известный оружейник учредил спецприз для борцовского турнира в Агинском
Известный оружейник учредил спецприз для борцовского турнира в Агинском
Общество, 16.03.2022
Традиционный нож от Жигжита Баясхаланова вручат призёру турнира
В Иркутске продавец через суд добилась выплаты долга по зарплате
В Иркутске продавец через суд добилась выплаты долга по зарплате
Общество, 16.03.2022
Женщина отсудила у предприятия 168 тысяч рублей за сверхурочную работу
Кяхтинский район Бурятии подготовился к пожароопасному сезону
Кяхтинский район Бурятии подготовился к пожароопасному сезону
Общество, 16.03.2022
Бороться с лесными пожарами готовы 90 человек
Улан-удэнцы чаще стали брать животных из приютов
Улан-удэнцы чаще стали брать животных из приютов
Общество, 16.03.2022
За выходные дом обрели две собаки
В Бурятии простились с 18-летним военным, погибшим на Украине
В Бурятии простились с 18-летним военным, погибшим на Украине
Общество, 16.03.2022
Рядовой Давид Арутюнян получил осколочные ранения в спину, спасая товарища
Сотрудники нацпарка Бурятии рассказали о хранителях Тунки в Москве
Сотрудники нацпарка Бурятии рассказали о хранителях Тунки в Москве
Общество, 16.03.2022
Национальный парк «Тункинский» принял участие в Общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия»
Коронавирус в Бурятии продолжает отступать
Коронавирус в Бурятии продолжает отступать
Общество, 16.03.2022
Общее число случаев заражений ковидом движется к 132 тысячам
Бурятский рэпер Everthe8 выпустил новый трек
Бурятский рэпер Everthe8 выпустил новый трек
Общество, 16.03.2022
Everthe8 и BMB SpaceKid погружаются в «золотую эру хип-хопа»
В Бурятии скоро проснутся клещи
В Бурятии скоро проснутся клещи
Общество, 16.03.2022
Жителей Бурятии призывают вакцинироваться от клещевого энцефалита
В Бурятии начнёт действовать «Дачная амнистия 2.0»
В Бурятии начнёт действовать «Дачная амнистия 2.0»
Общество, 16.03.2022
У владельцев домов появится возможность стать полноправным владельцем недвижимости
В Чите пройдёт первый фестиваль по развитию велокультуры
В Чите пройдёт первый фестиваль по развитию велокультуры
Общество, 16.03.2022
В программе мероприятия запланированы гонки и экстрим-площадка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^