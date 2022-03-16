Кяхтинский район Бурятии подготовился к пожароопасному сезону

В городе Кяхта состоялся смотр готовности сил и средств районных звеньев территориальной подсистемы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Бурятии. Руководил смотром зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Кяхтинском районе бороться с лесными пожарами готовы 90 человек, среди которых сотрудники лесхоза и лесозаготовители. Также 49 единиц лесопожарной техники находятся в полной боевой готовности.
Лесники представили на смотр сил и средств лесопожарную технику – автомобили повышенной проходимости, бульдозер, пожарные автоцистерны. Продемонстрировано оборудование, снаряжение и инструменты для тушения лесных пожаров: ранцевые лесные огнетушители, лопаты, воздуходувки, мотопомпы.
В смотре приняли участие главы сельских поселений, представители администрации, МВД, противопожарной службы, а также патрульные и патрульно-маневренные группы.
- Хочу с удовлетворением отметить, что Кяхтинский район готов к пожароопасному сезону, - подчеркнул Пётр Мордовской.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 марта смотр готовности к пожароопасному сезону состоялся в Тарбагатайском районе.