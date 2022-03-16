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Улан-удэнцы чаще стали брать животных из приютов

Улан-удэнцы чаще стали брать животных из приютов
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
За выходные дом обрели две собаки

Улан-удэнцы стали брать животных из приютов. С начала года удалось найти новых владельцев для 280 собак, сообщили в администрации города.

В эти выходные новый дом обрели две собаки, которые прежде жили на улице.

Взрослый бело-рыжий пёс был отловлен по заявлению о проявлении агрессии ещё в сентябре 2021 года. Однако в приюте показал себя как уравновешенный, миролюбивый и добродушный пёс.

– Он сразу очаровал своего нового хозяина своим ласковым и миролюбивым характером, легко ладит с другими животными и детьми, – рассказала волонтёр Эльмира Жихарева.

Пёс уже живёт у своего нового хозяина.

Второй счастливец – «кремовый» щенок. Он попал в приют после отлова матери в 105 микрорайоне. По словам волонтёров, щенок очень покладистый и добрый.

Питомцы, которые сейчас живут в приютах, здоровы, стерилизованы и привиты. Их можно забрать домой уже сегодня.

Чтобы взять из приюта нового друга, нужно обратиться по номерам:

8-983-429-33-45 – приют «Право на жизнь»;
8-9021-621-999 – приют ООО Ананда;
8-902 459 62 99 – приют ООО ЦАСС.
собаки домашние животные

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