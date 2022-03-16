Улан-удэнцы чаще стали брать животных из приютов

Общество, Фото: предоставлено администрацией Улан-Удэ

За выходные дом обрели две собаки



Улан-удэнцы стали брать животных из приютов. С начала года удалось найти новых владельцев для 280 собак, сообщили в администрации города.



В эти выходные новый дом обрели две собаки, которые прежде жили на улице.



Взрослый бело-рыжий пёс был отловлен по заявлению о проявлении агрессии ещё в сентябре 2021 года. Однако в приюте показал себя как уравновешенный, миролюбивый и добродушный пёс.



– Он сразу очаровал своего нового хозяина своим ласковым и миролюбивым характером, легко ладит с другими животными и детьми, – рассказала волонтёр Эльмира Жихарева.



Пёс уже живёт у своего нового хозяина.



Второй счастливец – «кремовый» щенок. Он попал в приют после отлова матери в 105 микрорайоне. По словам волонтёров, щенок очень покладистый и добрый.



Питомцы, которые сейчас живут в приютах, здоровы, стерилизованы и привиты. Их можно забрать домой уже сегодня.



Чтобы взять из приюта нового друга, нужно обратиться по номерам:



8-983-429-33-45 – приют «Право на жизнь»;

8-9021-621-999 – приют ООО Ананда;

8-902 459 62 99 – приют ООО ЦАСС.

