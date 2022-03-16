Торжественное открытие состоится 24 марта
С 24 марта по 3 апреля Бурятия присоединится к всероссийскому празднику чтения. В Улан-Удэ пройдёт Неделя детской книги. В этом году праздник приурочен к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского.
Республиканская детско-юношеская библиотека готовится встретить праздник циклом мероприятий. 24 марта состоится торжественное открытие Недели детской книги в центре чтения имени Б. Абидуева (0+). В программе: презентация книги детской писательницы Анны Виноградовой. Также для учащихся среднего и старшего школьного возраста представят новый проект «Мама думает, что я волшебник!» (12+). В рамках проекта открываются обучающие мастер-классы по графическому дизайну и созданию иллюстраций. Кроме этого, читателей ждёт дефиле «Косплей – искусство перевоплощения» (12+), который подготовили косплееры города. Для детей от 3 до 6 лет библиотека подготовила мастер-класс «Школа кота в сапогах» (0+). Также на празднике, в течение дня будут работать игровые и развлекательные площадки, где можно будет поучаствовать в играх, викторинах, посмотреть мультфильмы. Для пользователей с ограниченными возможностями будут организована песочная терапия, игры в шахматы по Брайлю, тесты и дидактические игры.
Неделя детской книги продолжится до 3 апреля. В течение недели пройдёт ряд интересных и познавательных мероприятий: квест-игра, литературное путешествие, день информации, час литературы, презентация проекта, выставки-просмотры книг, трансляция видеороликов, виртуальное путешествие и онлайн-встречи. Об этом сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.
Улан-Удэ присоединится к Неделе детской книги
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