В Иркутске продавец через суд добилась выплаты долга по зарплате

Женщина отсудила у предприятия 168 тысяч рублей за сверхурочную работу



Судебные приставы взыскали долг по заработной плате в пользу бывшего продавца, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.



- Иркутянка, уволившись из фирменного магазина одного из сельскохозяйственных предприятий региона, не получила расчёт за сверхурочную работу. В связи с чем, женщина обратилась в Свердловский районный суд города Иркутск, который постановил взыскать задолженность в размере 168 тысяч рублей в пользу бывшего продавца, - говорится в сообщении.



Исполнительный лист поступил на исполнение в Усольский районный отдел судебных приставов.



Предприятие проявило сознательность и выполнило свои долговые обязательства перед бывшей сотрудницей. Денежные средства с депозитного счета отдела судебных приставов были перечислены на расчетный счет взыскателя.

