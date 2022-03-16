В соревнованиях участвовали команды девочек трёх возрастных категорий
13 марта в Гусиноозёрске прошёл заключительный тур первенства Бурятии по мини-футболу среди девочек. Определились победители и призёры в трёх возрастных категориях.
Как сообщает детская футбольная лига РБ, призовые места заняли:
Девушки 2005-2006 гг. р.
1 место – «Гвардия»
2 место – ДЮСШ Селенгинского района
3 место – СШОР Гусиноозёрск
Девочки 2007-2008 гг. р.
1 место – «Кижинга»
2 место ДЮСШ Селендума
3 место - Верхний Саянтуй
Девочки 2009-2010 гг. р.
1 место – «Гвардия»
2 место – «Ацула»
3 место – «Кижинга»
В Бурятии определились победители первенства по мини-футболу
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