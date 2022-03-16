Работы принимаются до 10 мая
Начинается приём заявок на участие в дальневосточном фотоконкурсе «Глубина резкости». На конкурс принимаются фотоработы, сделанные на территории Дальнего Востока в период с 1 января 2021 года по 1 мая 2022 года. Автор при этом может не проживать постоянно на территории ДФО. От одного автора может быть представлено не более 5 фотографий.
Номинации фотоконкурса:
- Пейзаж;
- Флора и фауна;
- Город;
- Новости;
- Люди;
- Аэрофотография;
- Дебют (работы авторов младше 18 лет).
По итогам фотоконкурса будут сформированы две фотовыставки: выставка финалистов фотоконкурса и выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева, путешественника, писателя и исследователя Дальнего Востока.
Работы принимаются до 10 мая на сайте glubrez.ru. Там же можно найти заявку на участие и технические требования к конкурсным фотографиям, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Возрастное ограничение 0+
В ДФО стартовал фотоконкурс «Глубина резкости»
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