В Улан-Удэ завершился танцевальный чемпионат «Dweezh Contest»

Общество, Фото: оргкомитет чемпионата «Dweezh Contest»

Фестиваль проходит в столице Бурятии уже в третий раз



В минувшие выходные в Улан-Удэ прошёл межрегиональный танцевальный чемпионат «Dweezh Contest - 2022». В этом году в нём приняли участие лучшие танцоры и хореографы из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.



Программа чемпионата включала в себя различные мастер-классы от известных хореографов России, танцевальные батлы с музыкальным сопровождением от диджеев Сибири и Дальнего Востока, соревнования танцевальных команд и многое другое.



12 марта в ТЦ «Глобус» прошли танцевальные батлы между участниками чемпионата, а 13 марта в КТЦ «Феникс» состоялся финал под названием «Best Show». Вход на мероприятие был разрешён только лицам старше 18 лет при наличии QR-кода, медотвода или ПЦР-теста.



Просмотрев и обсудив программу чемпионата, члены жюри присудили дипломы I степени и денежные вознаграждения в различных танцевальных номинациях следующим командам и участникам:

- Junior Division (дети до 12 лет) - команде «RRK» (г. Улан-Удэ), руководитель Мункуева Виктория;

- Varsity Division beginners (13-17) - команде «One Shot» (г. Иркутск), руководитель Галсанова Юлия;

- Varsity Division pro (13-17 лет) - команде «J-Glow» (г. Иркутск), руководитель Иванова Сардана;

- Adult Division - команде «Glow» (г. Иркутск), руководитель Иванова Сардана;

- Solo Pro – Лев З. (г. Улан-Удэ);

- Make your choice – Тэша (г. Улан-Удэ), Лев З. (г. Улан-Удэ), Чингис Б. (г. Улан-Удэ), Елизавета У. (г. Иркутск);

- Hip-hop pro - Лев З. (г. Улан-Удэ);

- All Styles 1х1 - Елизавета У. (г. Иркутск).



Конкурсанты, занявшие II и III призовые места, также получили денежные вознаграждения и подарки от спонсоров мероприятия. Остальные участники были награждены памятными дипломами от оргкомитета конкурса. Общий призовой фонд фестиваля составил 180000 рублей.



Фестиваль, объединивший танцоров и хореографов Сибири и Дальнего Востока, прошёл в Улан-Удэ уже в третий раз, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



