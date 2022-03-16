В Улан-Удэ завершился танцевальный чемпионат «Dweezh Contest»

Фестиваль проходит в столице Бурятии уже в третий раз
В минувшие выходные в Улан-Удэ прошёл межрегиональный танцевальный чемпионат «Dweezh Contest - 2022». В этом году в нём приняли участие лучшие танцоры и хореографы из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
Программа чемпионата включала в себя различные мастер-классы от известных хореографов России, танцевальные батлы с музыкальным сопровождением от диджеев Сибири и Дальнего Востока, соревнования танцевальных команд и многое другое.
12 марта в ТЦ «Глобус» прошли танцевальные батлы между участниками чемпионата, а 13 марта в КТЦ «Феникс» состоялся финал под названием «Best Show». Вход на мероприятие был разрешён только лицам старше 18 лет при наличии QR-кода, медотвода или ПЦР-теста.
Просмотрев и обсудив программу чемпионата, члены жюри присудили дипломы I степени и денежные вознаграждения в различных танцевальных номинациях следующим командам и участникам:
- Junior Division (дети до 12 лет) - команде «RRK» (г. Улан-Удэ), руководитель Мункуева Виктория;
- Varsity Division beginners (13-17) - команде «One Shot» (г. Иркутск), руководитель Галсанова Юлия;
- Varsity Division pro (13-17 лет) - команде «J-Glow» (г. Иркутск), руководитель Иванова Сардана;
- Adult Division - команде «Glow» (г. Иркутск), руководитель Иванова Сардана;
- Solo Pro – Лев З. (г. Улан-Удэ);
- Make your choice – Тэша (г. Улан-Удэ), Лев З. (г. Улан-Удэ), Чингис Б. (г. Улан-Удэ), Елизавета У. (г. Иркутск);
- Hip-hop pro - Лев З. (г. Улан-Удэ);
- All Styles 1х1 - Елизавета У. (г. Иркутск).
Конкурсанты, занявшие II и III призовые места, также получили денежные вознаграждения и подарки от спонсоров мероприятия. Остальные участники были награждены памятными дипломами от оргкомитета конкурса. Общий призовой фонд фестиваля составил 180000 рублей.
Фестиваль, объединивший танцоров и хореографов Сибири и Дальнего Востока, прошёл в Улан-Удэ уже в третий раз, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
В Улан-Удэ завершился танцевальный чемпионат «Dweezh Contest»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Среди личных вещей погибшего был обнаружен буддийский оберег
Фестиваль проходит в столице Бурятии уже в третий раз
Выставка «Интурмаркет-2022» уделила внимание отдыху на Дальнем Востоке и в Арктике
Сборная республики завоевала 56 золотых наград
В соревнованиях участвовали команды девочек трёх возрастных категорий
Ограничения на грузоподъёмность действуют с 14 марта
Соревнования по пулевой стрельбе проходят в столице республики
Столица республики на неделю станет центром тайского бокса
Также он поздравил Алексея Цыденова с днём рождения
Спортсменка заняла второе место в командной эстафете
Жители Бурятии гадают, какая драма стоит за странной находкой
Здание возводят для того, чтобы разгрузить школу
Традиция встречать приезжающих гимном Бурятии ушла в прошлое ещё семь лет назад
Мобильные группы проверят у местных жителей наличие регистрации собак
Азиатская страна открыла свои границы для иностранных туристов 15 марта