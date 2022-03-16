Выставка «Интурмаркет-2022» уделила внимание отдыху на Дальнем Востоке и в Арктике
В Москве состоялась XVII международная туристская выставка «Интурмаркет-2022». В выставочном пространстве «Экспоцентра» делегация каждого региона России представила свой стенд, где презентовала колорит и самобытность родного края. Отдыху на Дальнем Востоке и в Арктике летом 2022 года уделили внимание как в рамках пленарного заседания, так и на отдельной панельной дискуссии «Дальний Восток и Арктика: новые возможности для путешествий. Лето 2022».
Представители туриндустрии, отраслевых ассоциаций и институтов развития обсудили новые предложения и направления для путешественников на предстоящий летний сезон, как эффективнее продвигать дальневосточные и арктические туристские продукты в современных условиях, какие дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса нужны для формирования и удержания устойчивого спроса.
- По поручению президента России Владимира Путина обсуждается возможность удвоения туристического кешбэка для путешествий по Дальнему Востоку – до 40%. Операторам, организующим туристические чартерные рейсы в регионы России, также доступны субсидии, – заявила директор департамента мониторинга правоприменения корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Мария Бадмацыренова.
Бадмацыренова отметила, что сегодня сфера туризма – одна из лидеров по количеству новых инвестиционных проектов, реализуемых в Дальневосточном федеральном округе и российской Арктике. Резиденты территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и Арктической зоны РФ создают более 250 турпроектов на общую сумму 189 млрд рублей.
Также участники «Интурмаркета» рассказали о мультимодальных железнодорожных перевозках, запуске чартеров на Камчатку и перспективах круизного отдыха в ДФО. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Туристический кешбэк для ДФО могут увеличить до 40%
Общество, Фото:
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