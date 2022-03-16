Everthe8 и BMB SpaceKid погружаются в «золотую эру хип-хопа»
Рэпер из Бурятии Everthe8 (Тимур Бубеев) выпустил новый трек The Streets (18+). Трек отправляет слушателя на улицы 90-х: ломаный ритм, шершавый саунд и логотип Wu-Tang Clan на футболке – всё в лучших традициях старой школы рэпа. Релиз доступен на ряде цифровых площадок, например, Вконтакте или Boom. На зарубежных сервисах, вроде Spotify, сейчас введены ограничения для пользователей из России.
Это второй представленный слушателям трек в рамках грядущего совместного альбома. Его основная цель – привлечь внимание к проблеме музыкальных продюсеров в индустрии. Отсутствие менеджмента, юридической поддержки и условия лейблов загоняют в тень профессионалов, ответственных за концепцию композиции и финальное звучание, считает Everthe8.
В прошлом году Everthe8 подписал контракт с нью-йоркским лейблом, стал лицом компании Spotify RADAR и первым российским музыкантом, который дал интервью глобальному Spotify Podcast. Также Тимур снялся в главной роли в фильме, который был представлен на Каннском кинофестивале.
Бурятский рэпер Everthe8 выпустил новый трек
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