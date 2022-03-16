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В Бурятии скоро проснутся клещи

В Бурятии скоро проснутся клещи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителей Бурятии призывают вакцинироваться от клещевого энцефалита

В Бурятии начинается сезон активности клещей.

- В республике наступает сезон активности клещей, поэтому сейчас необходимо ускорить темпы вакцинации населения против клещевого вирусного энцефалита, особенно детей и лиц декретированных профессий. Также необходимо активизировать работу по организации противоклещевых обработок мест массового пребывания населения – на территориях летних оздоровительных учреждений, парков, кладбищ, территориях, прилегающих к населённым пунктам, ДНТ, СНТ, загородных предприятий общественного питания, и на других объектах. Необходимо усилить информирование населения об инфекциях, передающихся клещами, и о мерах их профилактики, - призвал главный государственный санитарный врач по Бурятия Сергей Ханхареев.

В 2021 году против клещевого вирусного энцефалита было привито более 77 тысяч жителей Бурятии, в том числе 54 тысячи детей.

В этом году запланировано привить уже более 86 тысяч человек, из них более 59 тысяч детей.

- Органам исполнительной власти, местного самоуправления, руководителям организаций и предприятий даны поручения, в первую очередь, о необходимости увеличения темпов вакцинации. Это также связано с развитием внутреннего туризма – необходимо провести противоклещевые обработки турбаз, баз отдыха, туристических маршрутов и троп, мест проведения религиозных и национальных праздников, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

клещи

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