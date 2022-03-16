В него вошли песенные и хоровые произведения композитора
В Улан-Удэ состоится презентация вокально-хорового сборника композитора Юрия Ирдынеева «Уянгата баялиг». Презентация пройдёт 18 марта в 15:00 в зале деловых встреч и переговоров национальной библиотеки РБ. Вход свободный.
В сборник вошли песенные и хоровые произведения композитора. Издание может заинтересовать не только профессионалов музыкального искусства, но и всех, кто изучает музыкальную культуру Бурятии и творчество Юрия Ирдынеева.
- Нотное издание «Уятгата баялиг» — это наша благодарность талантливому композитору, одарённой творческой личности, прекрасному человеку, 80-летие которому мы отмечали в прошлом году. Музыка Юрия Ирдынеева по праву является драгоценным достоянием бурятского народа, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
Возрастное ограничение 6+
Справка
Юрий Ирдынеевич Ирдынеев (1941 – 2007) внёс большой и значимый вклад в развитие композиторской школы Бурятии. Его творческое наследие огромно, он является автором балета, оперы, симфоний, концертов, кантат, оратории, музыки к драматическим спектаклям и других жанров. Особое место в творчестве Ирдынеева занимает жанр песни. Композитор сочинил более 300 песен. Также он создал первую бурятскую симфонию, первые инструментальные сонаты (для фортепиано, для скрипки и фортепиано). Его струнный квартет, концерты для камерного оркестра и многое другое — тоже первые.
В Улан-Удэ презентуют сборник Юрия Ирдынеева
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