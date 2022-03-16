 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 марта

15 марта

Популярное

Улан-удэнец предстанет перед судом за сбыт фальшивок

Улан-удэнец предстанет перед судом за сбыт фальшивок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчине грозит до восьми лет колонии

Заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении в хранении и перевозке, а также в сбыте поддельных денег.

По версии следствия, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств житель республики решил получать доход от продажи фальшивых денег. Для этого в ноябре 2020 года он приобрёл где-то в Московской области не менее четырёх поддельных купюр достоинством пять тысяч рублей. В Улан-Удэ он передал их двум знакомым, с которыми вступил в сговор на сбыт поддельных денег. В дальнейшем один из них сбыл указанные купюры в различных торговых точках города.

Горожанину грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец предстанет перед судом за сбыт фальшивок
Улан-удэнец предстанет перед судом за сбыт фальшивок
Общество, 16.03.2022
Мужчине грозит до восьми лет колонии 
В Чите пройдёт первый фестиваль по развитию велокультуры
В Чите пройдёт первый фестиваль по развитию велокультуры
Общество, 16.03.2022
В программе мероприятия запланированы гонки и экстрим-площадка
В Бурятии проведут месячник охраны труда
В Бурятии проведут месячник охраны труда
Общество, 16.03.2022
Традиционное мероприятие состоится в течение апреля
В Бурятии температура опускалась до -37 градусов
В Бурятии температура опускалась до -37 градусов
Общество, 16.03.2022
В регионе по-прежнему ветреная погода
В Улан-Удэ отметят День поэзии интеллектуальной игрой
В Улан-Удэ отметят День поэзии интеллектуальной игрой
Общество, 15.03.2022
К участию приглашаются знатоки поэзии и рифмы
Чита примет первенство ДФО по волейболу
Чита примет первенство ДФО по волейболу
Общество, 15.03.2022
В соревнованиях примут участие юноши и девушки до 18 лет
В Иркутской области проведут шаманские обряды для военных
В Иркутской области проведут шаманские обряды для военных
Общество, 15.03.2022
Обряд защиты земляков пройдёт около Шишкинских писаниц
В Улан-Удэ состоятся лыжные гонки памяти Павла Маркова
В Улан-Удэ состоятся лыжные гонки памяти Павла Маркова
Общество, 15.03.2022
Соревнования пройдут на лыжной базе ВСГУТУ
В Забайкалье объявлен конкурс «Мистер и Миссис Этно»
В Забайкалье объявлен конкурс «Мистер и Миссис Этно»
Общество, 15.03.2022
Мероприятие пройдёт в дистанционном формате
В Иркутской области организовали праздник двойняшек
В Иркутской области организовали праздник двойняшек
Общество, 15.03.2022
В торжестве приняли участие 16 семей
Супруги из Забайкалья отметили 62-ю годовщину свадьбы
Супруги из Забайкалья отметили 62-ю годовщину свадьбы
Общество, 15.03.2022
Её также называют «аквамариновая свадьба»
Флешмоб на льду Байкала открыл Год Ангары
Флешмоб на льду Байкала открыл Год Ангары
Общество, 15.03.2022
В акции участвовало около 300 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^