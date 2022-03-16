Улан-удэнец предстанет перед судом за сбыт фальшивок

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчине грозит до восьми лет колонии



Заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении в хранении и перевозке, а также в сбыте поддельных денег.



По версии следствия, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств житель республики решил получать доход от продажи фальшивых денег. Для этого в ноябре 2020 года он приобрёл где-то в Московской области не менее четырёх поддельных купюр достоинством пять тысяч рублей. В Улан-Удэ он передал их двум знакомым, с которыми вступил в сговор на сбыт поддельных денег. В дальнейшем один из них сбыл указанные купюры в различных торговых точках города.



Горожанину грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.

