Мужчине грозит до восьми лет колонии
Заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении в хранении и перевозке, а также в сбыте поддельных денег.
По версии следствия, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств житель республики решил получать доход от продажи фальшивых денег. Для этого в ноябре 2020 года он приобрёл где-то в Московской области не менее четырёх поддельных купюр достоинством пять тысяч рублей. В Улан-Удэ он передал их двум знакомым, с которыми вступил в сговор на сбыт поддельных денег. В дальнейшем один из них сбыл указанные купюры в различных торговых точках города.
Горожанину грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.
Улан-удэнец предстанет перед судом за сбыт фальшивок
Общество, Фото:
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